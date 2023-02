Honor | Magic5 Pro ufficiale e il pieghevole Magic Vs sarà venduto anche in Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Il pieghevole di Honor arriva in Europa e le fotocamere di Honor Magic5 Pro catturano più luce - CellulareMag : Grande presentazione di HONOR a #MWC23: arrivano due superflagship. Honor Magic5 Pro e il foldable Magic VS. Tutti… - macitynet : Al MWC23 Honor Magic5 Pro ruba la scena - TuttoAndroid : HONOR ha presentato i nuovi smartphone top di gamma della serie Magic5 - ItaliaStartUp_ : Honor al MWC: Magic5 Pro ufficiale e pieghevole Magic Vs anche in Europa - HDblog -

Pro Il display è da 6,81 pollici e ha una bassa emissione di luce blu, certificata da TÜV Rheinland, e la funzione Dynamic Dimming che simula la luce naturale per alleviare l'...Insieme al nuovoPro , il brand ha annunciato il lancio globale del suo nuovo pieghevole, il Magic Vs già presentato qualche mese fa in Cina ed ora pronto ad approdare nel Vecchio Continente per sfidare ...

Honor al MWC: Magic5 Pro ufficiale e pieghevole Magic Vs anche in Europa HDblog

HONOR presenta il nuovo Magic5 Pro e Magic Vs: il top di gamma e il primo pieghevole! Eccoli Hardware Upgrade

Honor Magic5 Pro è ufficiale, ed è già in testa nei benchmark di DxOMark Everyeye Tech

Al MWC23 Honor Magic5 Pro ruba la scena macitynet.it

HONOR ha presentato i nuovi smartphone top di gamma della serie Magic5 TuttoAndroid.net

The HONOR Magic5 series will be available starting from Q2, 2023 George Zhao, CEO of Honor Device, presents a new product at the 2023 Mobile World Congress (MWC), in Barcelona. Image Credit: REUTERS ...In queste ore sono trapelati online i primi render 3D del nuovo flagship Honor Magic 5 Pro. Il dispositivo avrà un classico design unibody con un comparto fotografico eccezionale, con tanto di zoom 10 ...