Hong Kong, che cosa sappiamo del brutale omicidio della modella Abby Choi (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’influencer era irrintracciabile da mercoledì scorso: due giorni dopo, sono state ritrovate parti del suo corpo smembrato in un appartamento. Arrestata la famiglia dell’ex marito Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’influencer era irrintracciabile da mercoledì scorso: due giorni dopo, sono state ritrovate parti del suo corpo smembrato in un appartamento. Arrestata la famiglia dell’ex marito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Hong Kong, in frigo il corpo smembrato di una modella. A ucciderla l’intera famiglia dell’ex marito - MarchezVousLuci : Hong Kong mette in palio 500.000 voli gratis per rilanciare il turismo, scopri l’iniziativa - qnazionale : Abby Choi, la modella milionaria uccisa a Hong Kong. 'La testa trovata in una pentola' - AsianFeast : Sette grandi registi, sette maestri del cinema di Hong Kong, sette storie che raccontano la città. SEPTET - THE STO… - ilpost : Il macabro caso della modella di Hong Kong uccisa e fatta a pezzi -