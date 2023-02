Hollywood ‘consacra’ Giancarlo Giannini con la stella sulla Walk of Fame (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giancarlo Giannini Un importante riconoscimento a Giancarlo Giannini nonché un altro simbolo d’orgoglio dell’Italia nel mondo. L’ottantenne attore, doppiatore e regista spezzino sarà premiato con una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood, il “marciapiede” più famoso e ambito al mondo. La cerimonia di posa dell’impronta avverrà il 6 marzo. “Sono intimidito dal ricevere la stella a Hollywood (…) Io ho avuto una nomination all’Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre” ha commentato Giannini, cogliendo l’occasione di lanciare una “velenosa” stoccata al Festival del Cinema di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023)Un importante riconoscimento anonché un altro simbolo d’orgoglio dell’Italia nel mondo. L’ottantenne attore, doppiatore e regista spezzino sarà premiato con unacelebreofdi, il “marciapiede” più famoso e ambito al mondo. La cerimonia di posa dell’impronta avverrà il 6 marzo. “Sono intimidito dal ricevere la(…) Io ho avuto una nomination all’Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma lapenso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre” ha commentato, cogliendo l’occasione di lanciare una “velenosa” stoccata al Festival del Cinema di ...

