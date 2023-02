Hockey pista | Serie A1 | Grosseto blocca Trissino sul pari | Follonica travolge Forte dei Marmi! Lodi ok

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La 21esima giornata della stagione regolare 2022-2023 dellaA1 diè andata in archivio. Fra gol ed emozioni. Ecco come sono andate le cose. Negli anticipi, il Montecchio ha espugnato il campo del Sandrigo col risultato di 3-5 mentre Vercelli e Monza hanno chiuso la loro gara sul 5-5. In questa domenica 26 febbraio invece, Sarzana è passata 1-2 nella tana del CGC Viareggio,ha regolato 3-1 il Montebello, Valdagno ha vinto in trasferta (0-2) il derby contro Bassano, ma soprattuttoha impattato 4-4 contro la capolistae ilha schiantato 4-1 ildei Marmi nel confronto tutto toscano. Di seguito il recap: tabellini, risultati e classifica aggiornata. CAMPIONATOA1 – 21a GIORNATA ...

A marzo volerà ad Helsinki in Finlandia. Dalle 7 alle 9 del mattino sarà su unadi ghiaccio per prendere lezioni da un allenatore di. Dalle 10 alle 13 salirà in cattedra in un master all'università....SQUADRE INDue partite in contemporanea domenica alle ore 10.30 per Under 13 e Under 15, entrambe capoliste dei loro campionati Zona 3. Under 13 di Ferretti/Vaccari saranno ospiti dell'...

Il Teamservicecar Monza strappa un punto fondamentale sulla complicata pista del PalaPregnolato di Vercelli. Contro i padroni di casa ...Derby di hockey pista di Serie A2 molto atteso quello che si disputa oggi alle 18 al PalaRegnani (ingresso libero) tra il Roller Scandiano e l’Amatori Modena. La classifica vede infatti in testa il Br ...