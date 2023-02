Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Asiago, Bolzano e Val Pusteria fanno l’en plein (Di lunedì 27 febbraio 2023) La domenica sera dell‘ICE Hockey League 2022-2023 premia con un en plein i colori italiani. Asiago, Bolzano e Val Pusteria fanno 3 su 3. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio nell’ultima partita della regular season. Asiago ha battuto 5-1 l’EC KAC. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la partita esplode nella seconda frazione: veneti in vantaggio con Salinitri e Misley, mentre Haudum griffa il punto momentaneo del 2-1 che tiene aperto il conto. Nel terzo e ultimo periodo però, l’Asiago alza il volume della radio. Rutkowski fa 3-1, poi Salinitri si scatena mettendo a referto il 4-1 e il 5-1 che chiudono definitivamente i giochi certificando la sua tripletta. Affermazione interna, in rimonta, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) La domenica sera dell‘ICEpremia con un eni colori italiani.e Val3 su 3. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio nell’ultima partita della regular season.ha battuto 5-1 l’EC KAC. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la partita esplode nella seconda frazione: veneti in vantaggio con Salinitri e Misley, mentre Haudum griffa il punto momentaneo del 2-1 che tiene aperto il conto. Nel terzo e ultimo periodo però, l’alza il volume della radio. Rutkowski fa 3-1, poi Salinitri si scatena mettendo a referto il 4-1 e il 5-1 che chiudono definitivamente i giochi certificando la sua tripletta. Affermazione interna, in rimonta, ...

