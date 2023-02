"Ho sentito dire che la Schlein...": Meloni asfalta subito il Pd da Vespa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si apre con Giorgia Meloni la striscia quotidiana di Bruno Vespa su Rai 1 dopo il tg1. E tra i vari argomenti trattati con il premier c'è anche il risultato delle primarie del Pd. Con Elly Schlein alla guida del Pd "c'è uno scenario molto interessante. Ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri. Ovviamente mi aspetto un'opposizione durissima. Anch'io in questi anni ho fatto un'opposizione durissima", ha affermato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla trasmissione "Cinque minutì" di Bruno Vespa. Meloni aggiunge: "Il confronto delle idee non mi ha mai spaventato. Ho sentito Schlein dire che lei e il Pd saranno un problema per il Governo Meloni. Per noi la democrazia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si apre con Giorgiala striscia quotidiana di Brunosu Rai 1 dopo il tg1. E tra i vari argomenti trattati con il premier c'è anche il risultato delle primarie del Pd. Con Ellyalla guida del Pd "c'è uno scenario molto interessante. Ho chiamato Ellyper farle anche personalmente i miei auguri. Ovviamente mi aspetto un'opposizione durissima. Anch'io in questi anni ho fatto un'opposizione durissima", ha affermato il Presidente del Consiglio, Giorgia, alla trasmissione "Cinque minutì" di Brunoaggiunge: "Il confronto delle idee non mi ha mai spaventato. Hoche lei e il Pd saranno un problema per il Governo. Per noi la democrazia ...

