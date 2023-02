“Ho paura per lei”. GF Vip, ora parla la mamma di una vippona: “La vedo e mi preoccupa” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando, di recente, Martina Nasoni si era dovuta sottoporre nuovamente ad altro un intervento al cuore, Daniele Dal Moro le era stato vicino. In più si erano telefonati prima del suo secondo ingresso al GF Vip 7, dopo il GF 16, che vide lei vincitrice. Oggi, non si parlano più. La madre della giovane ha fatto un appello. La donna aveva anche conosciuto i genitori di Daniele Dal Moro e si era affezionata a quello che sarebbe potuto diventare suo genero. Adesso, però, è molto preoccupata per sua figlia, Martina Nasoni. parlando con Antonella Fiordelisi lui ha detto di non volerne più sapere dell’altra dopo il GF Vip 7. Adesso l’appello. GF Vip, perché la mamma di Martina è preoccupata “Credo che il sentimento per Daniele Dal Moro non sia mai finito. Purtroppo ancora una volta mi accorgo ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando, di recente, Martina Nasoni si era dovuta sottoporre nuovamente ad altro un intervento al cuore, Daniele Dal Moro le era stato vicino. In più si erano telefonati prima del suo secondo ingresso al GF Vip 7, dopo il GF 16, che vide lei vincitrice. Oggi, non sino più. La madre della giovane ha fatto un appello. La donna aveva anche conosciuto i genitori di Daniele Dal Moro e si era affezionata a quello che sarebbe potuto diventare suo genero. Adesso, però, è moltota per sua figlia, Martina Nasoni.ndo con Antonella Fiordelisi lui ha detto di non volerne più sapere dell’altra dopo il GF Vip 7. Adesso l’appello. GF Vip, perché ladi Martina èta “Credo che il sentimento per Daniele Dal Moro non sia mai finito. Purtroppo ancora una volta mi accorgo ...

