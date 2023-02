“Ho abbassato lo stipendio per Leao, gioco gratis. Vuoi anche la casa? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Calcio italiano: 27/02/2023 In onda alle 17:07 TEC Il rinnovo di Rafael Leao è uno degli obiettivi principali del Milan Ibrahimovic è tornato in campo dopo nove mesi di infortunio Zlatan Ibrahimovic è tornato e continua con lo stesso umorismo di sempre. Dopo essere stato operato il 25 maggio 2022, Ibrahimovic ha giocato i suoi primi minuti contro l’Atalanta, partita terminata con il 2-0 dei rossoneri e li ha pareggiati a punti con l’Inter al secondo posto nella classifica di Serie A. Dopo la partita, Zlatan Ha parlato ai microfoni di DAZN e, come al solito, non ha lasciato nessuno indifferente. Raffaele Leoneesterno sinistro del Milan, è una delle giovani perle a livello europeo e uno dei migliori nel suo ruolo. Il Milan fatica a provare a rinnovarloma il portoghese non finisce di decidere e sembra che questo mercato invernale pioverà ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Calcio italiano: 27/02/2023 In onda alle 17:07 TEC Il rinnovo di Rafaelè uno degli obiettivi principali del Milan Ibrahimovic è tornato in campo dopo nove mesi di infortunio Zlatan Ibrahimovic è tornato e continua con lo stesso umorismo di sempre. Dopo essere stato operato il 25 maggio 2022, Ibrahimovic ha giocato i suoi primi minuti contro l’Atalanta, partita terminata con il 2-0 dei rossoneri e li ha pareggiati a punti con l’Inter al secondo posto nella classifica di Serie A. Dopo la partita, Zlatan Ha parlato ai microfoni di DAZN e, come al solito, non ha lasciato nessuno indifferente. Raffaele Leoneesterno sinistro del Milan, è una delle giovani perle a livello europeo e uno dei migliori nel suo ruolo. Il Milan fatica a provare a rinnovarloma il portoghese non finisce di decidere e sembra che questo mercato invernale pioverà ...

