Harry Styles e Bad Bunny incoronati nelle chart singoli e album annuali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo l’annuncio della chart 2022 che premia Taylor Swift come Global Recording Artist, IFPI rivela anche le classifiche per singolo e album dell’anno. L’organizzazione che rappresenta l’industria discografica globale incorona As It Was di Harry Styles come Global Digital Single Award del 2022. Il riconoscimento comprende le performance mondiali di tutti i formati digitali, download e streaming, sia paid che ad– supported. Per la prima volta l’ex One Direction si porta a casa il premio come solista, esattamente nel decimo anniversario della sua vittoria con la band. Era, infatti, il 2013 quando gli 1D raggiunsero la vetta della prima IFPI Global Recording Artist chart e della IFPI Global album chart. Il cantautore, tra l’altro, è solo la punta di diamante in ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo l’annuncio della2022 che premia Taylor Swift come Global Recording Artist, IFPI rivela anche le classifiche per singolo edell’anno. L’organizzazione che rappresenta l’industria discografica globale incorona As It Was dicome Global Digital Single Award del 2022. Il riconoscimento comprende le performance mondiali di tutti i formati digitali, download e streaming, sia paid che ad– supported. Per la prima volta l’ex One Direction si porta a casa il premio come solista, esattamente nel decimo anniversario della sua vittoria con la band. Era, infatti, il 2013 quando gli 1D raggiunsero la vetta della prima IFPI Global Recording Artiste della IFPI Global. Il cantautore, tra l’altro, è solo la punta di diamante in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonostressata2 : RT @tomlinsonxstar: “Mi piaci perché sei harry, non perché sei harry styles” - archivioreactio : harry styles felice contento sbattendo pugni sul tavolo per festeggiare - sorridiminelson : RT @lasuaollg: Vendo 4 biglietti orange zone per il concerto di Harry Styles del 22 Luglio 2023 #VendoBiglietti #CercoBiglietti - kia2007_ : RT @tomlinsonxstar: “Mi piaci perché sei harry, non perché sei harry styles” - DesireeMirisola : RT @Popolo_esaurito: Harry Styles io ti amo -