Hakimi indagato per stupro, la donna è andata alla polizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Hakimi indagato per stupro. A dare la notizia è l’edizione on line de Le Parisien. Il quotidiano francese scrive di una donna che nel fine settimane è andata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)e ha raccontato di essere stata violentata dal giocatore del Paris Saint-Germain. La donna avrebbe rifiutato di sporgere denuncia, ma l’ufficio del pubblico ministero ha preso ugualmente in carico il caso. La presunta vittima ha 24 anni. Scrive Le Parisien che I fatti nascono il 16 gennaio, quando su Instagram inizia una discussione tra Hakimi e la giovane donna. Sabato scorso, 25 febbraio, la giovane donna di notte sarebbe andata a casa del giocatore a Boulogne, a bordo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023)per. A dare la notizia è l’edizione on line de Le Parisien. Il quotidiano francese scrive di unache nel fine settimane èstazione didi Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)e ha raccontato di essere stata violentata dal giocatore del Paris Saint-Germain. Laavrebbe rifiutato di sporgere denuncia, ma l’ufficio del pubblico ministero ha preso ugualmente in carico il caso. La presunta vittima ha 24 anni. Scrive Le Parisien che I fatti nascono il 16 gennaio, quando su Instagram inizia una discussione trae la giovane. Sabato scorso, 25 febbraio, la giovanedi notte sarebbea casa del giocatore a Boulogne, a bordo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Glongari : PSG, guai per Hakimi: indagato per violenza sessuale - napolista : Hakimi indagato per stupro, la donna è andata alla polizia I fatti risalgono a sabato notte. Si sarebbero conosciu… - raspa90 : RT @repubblica: Hakimi nei guai: l'ex Inter indagato per stupro - bedconejo : RT @repubblica: Hakimi nei guai: l'ex Inter indagato per stupro - repubblica : Hakimi nei guai: l'ex Inter indagato per stupro -