Hakimi accusato di violenza sessuale. Indagine in corso sul calciatore del PSG (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arriva una notizia scioccante riguardante Hakimi. Come riporta Le Parisien il calciatore del PSG sarebbe accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna. Ora è in corso un’Indagine della Procura sull’ex terzino dell’Inter. Indagine – Una terribile notizia dell’ultima ora ha come protagonista Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta Le Parisien il calciatore del PSG è accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna che, lo scorso fine settimana, si è recata dalla Polizia. La ventiquattrenne si è rifiutata di sporgere denuncia, ma ha raccontato la dinamica dello stupro. Dopo una conoscenza sui social, la ragazza si è recata, nella ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arriva una notizia scioccante riguardante. Come riporta Le Parisien ildel PSG sarebbediai danni di una giovane donna. Ora è inun’della Procura sull’ex terzino dell’Inter.– Una terribile notizia dell’ultima ora ha come protagonista Achraf. Secondo quanto riporta Le Parisien ildel PSG èdiai danni di una giovane donna che, lo sfine settimana, si è recata dalla Polizia. La ventiquattrenne si è rifiutata di sporgere denuncia, ma ha raccontato la dinamica dello stupro. Dopo una conoscenza sui social, la ragazza si è recata, nella ...

