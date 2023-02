“Hai rotto i cog***”. Viva Rai2, Fiorello ricorda quel momento con Maurizio Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fiorello ricorda Maurizio Costanzo durante Viva Radio 2. Alle 18.30 di domenica 26 febbraio è stata chiusa la camera ardente in Campidoglio dopo due giorni che hanno visto un flusso costante e composto di spettatori, amici, collaboratori e personaggi dello spettacolo e della politica che hanno voluto salutare il giornalista e conduttore. Lunedì 27 febbraio i funerali. Appuntamento alle 15:00 alla chiesa degli Artisti a Roma per l’ultimo saluto al grande giornalista, conduttore e marito di Maria De Filippi. Nella camera ardente presente anche Fiorello insieme alla moglie Susanna. I due erano molto legati. Una lunga amicizia che il conduttore e showman ha voluto ricordare anche durante la puntata di Viva Radio 2. Leggi anche: “È morto, io sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)duranteRadio 2. Alle 18.30 di domenica 26 febbraio è stata chiusa la camera ardente in Campidoglio dopo due giorni che hanno visto un flusso costante e composto di spettatori, amici, collaboratori e personaggi dello spettacolo e della politica che hanno voluto salutare il giornalista e conduttore. Lunedì 27 febbraio i funerali. Appuntamento alle 15:00 alla chiesa degli Artisti a Roma per l’ultimo saluto al grande giornalista, conduttore e marito di Maria De Filippi. Nella camera ardente presente ancheinsieme alla moglie Susanna. I due erano molto legati. Una lunga amicizia che il conduttore e showman ha volutore anche durante la puntata diRadio 2. Leggi anche: “È morto, io sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jack_Giovannini : @SirioCapineri Che schifo! Mamma mia, lo squallore da te raggiunto qui fa impallidire anche lo scemo del villaggio!… - mirabile4 : @vladiluxuria Strano...e non hai trovato la digitura M/F/LGBT ?? ....avete rotto con sti diritti ai dilatati!! - AntoniniCorrado : @SkyTG24 Hai rotto con questo voglio e poi voglio... - paolosarti69 : @paolaturci @ellyesse OK PAOLA LO HAI DETTO AL MEGA DIRETTORE SIDERALE..??? SIETE COME LA MELONI.....????????????????????… - FTuidder : @marifcinter Hai rotto il cazzo te e sta società di pezzenti -