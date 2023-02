Guterres, servono rotte sicure e legali per migranti (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Proprio ieri, l'ennesimo terribile naufragio nel Mediterraneo ha causato la morte di decine di persone in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli", ma finché " bande criminali ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Proprio ieri, l'ennesimo terribile naufragio nel Mediterraneo ha causato la morte di decine di persone in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli", ma finché " bande criminali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Guterres, servono rotte sicure e legali per i migranti. L'intervento del segretario dell'Onu dopo il naufragio in C… - transnazionale : Guterres, servono rotte sicure e legali per migranti #spaziotransnazionale informa - Italian : Guterres, servono rotte sicure e legali per migranti - notizienet : Guterres, servono rotte sicure e legali per migranti - Segretario Onu dopo naufragio Calabria, prevenire perdita vi… - News24_it : Guterres, servono rotte sicure e legali per migranti -