Guerra Russia Ucraina: “Rischio catastrofe nucleare” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo l’ex presidente russo Medvedev la catastrofe nucleare globale è vicina, la causa sarebbero le continue armi mandate dall’Occidente a Kiev. La Guerra Russia-Ucraina potrebbe diventare nucleare. Guerra Russia Ucraina: la pace sembra lontana Esplosione nucleare – Ph Credit Money.itMedvedev, ex presidente russo, dopo l’annuncio della Russia di sospensione unilaterale del Trattato New Start fa minacce apocalittiche all’Ucraina e all’Occidente. Zelensky invece prepara la controffensiva di primavera, non è disposto a cedere neanche un centimetro di terra. La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo l’ex presidente russo Medvedev laglobale è vicina, la causa sarebbero le continue armi mandate dall’Occidente a Kiev. Lapotrebbe diventare: la pace sembra lontana Esplosione– Ph Credit Money.itMedvedev, ex presidente russo, dopo l’annuncio delladi sospensione unilaterale del Trattato New Start fa minacce apocalittiche all’e all’Occidente. Zelensky invece prepara la controffensiva di primavera, non è disposto a cedere neanche un centimetro di terra. La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere ...

