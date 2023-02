Guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino: “La Russia non vede le condizioni per uno sviluppo pacifico” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per la Russia non ci sarebbero ancora le condizioni per uno “sviluppo pacifico” nel prosieguo della Guerra in Ucraina: lo ha sostenuto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un colloquio con i giornalisti, citato dall’agenzia Tass. Un’ennesima conferma, dunque, di come l’operazione militare russa sia destinata a continuare. Peskov giudica inoltre “impossibile” il ritorno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per lanon ci sarebbero ancora leper uno “” nel prosieguo dellain: lo ha sostenuto ildelDmitry Peskov durante un colloquio con i giornalisti, citato dall’agenzia Tass. Un’ennesima conferma, dunque, di come l’operazione militare russa sia destinata a continuare. Peskov giudica inoltre “impossibile” il ritorno ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - GiovaQuez : Capuozzo: “Quando la guerra si fa tritacarne conta quanti uomini hai a disposizione. La Russia ha 100 milioni di ab… - isj135 : RT @Itsmylifemusic1: Detto tutto !!! Non hanno permesso l'ivermectina perché i soldi sono nei vaccini Non vogliono la pace in Ucraina perc… - Ariel2575 : @TELADOIOLANIUS la Meloni non è pro guerra,chi l'ha detto?tranne gli Usa che sono i diretti interessati e fautori.… - ilDifforme : Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avvisa: “L’operazione russa in Ucraina continuerà” -