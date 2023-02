Gualtiieri vuole fare cassa a suon di multe | ronde h24 contro sosta selvaggia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempi duri in arrivo per gli automobilisti della Capitale. Scatta oggi, infatti, il piano straordinario di «repressione delle soste irregolari», disposto dal Comando generale dei vigili urbani, che stabilisce l'impiego di due pattuglie per ogni gruppo territoriale, sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano, dedicate esclusivamente al contrasto del parcheggio selvaggio. Il comandante Ugo Angeloni è stato chiaro: «Le predette unità si legge nella circolare inviata ai quindici gruppi - non potranno essere distolte per interventi e/o rilevamenti di sinistri stradali, attività che dovranno essere assicurate con differenti risorse». Proprio qui, secondo i sindacati, sta il problema. «È una richiesta sacrosanta - sottolinea Marco Milani, segretario del Sulp ma l'organico è insufficiente per svolgere tutti i compiti richiesti». Il 22 febbraio si è svolto un in...