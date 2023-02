Gruppi Sei di se… Alzano batte Bergamo e Treviglio: è il paese più seguito (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono un po’ delle piazze virtuali, 2.0 come va di moda dire adesso. Sono i Gruppi Facebook ‘Sei di se…’, dove un utente può iscriversi e condividere ciò che vuole (rispettando delle regole, sia chiaro). C’è chi semplicemente pubblica delle foto ricordo che, in qualche modo, servono a celebrare l’identità del paese e di chi lo abita; chi denuncia qualche piccolo o grande problema di interesse comunque; chi lancia appelli per trovare lavoro; chi ha smarrito il proprio animale domestico e vuole ritrovarlo. Ma c’è anche chi utilizza questi canali per lamentarsi di continuo, spesso in maniera poco costruttiva; chi furbescamente fa pubblicità alla propria attività; chi fa propaganda politica. Per non parlare del marasma di profili ‘fake’ che interagiscono con gli altri al solo scopo di provocare o fomentare gli animi. Insomma, anche questi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono un po’ delle piazze virtuali, 2.0 come va di moda dire adesso. Sono iFacebook ‘Sei di se…’, dove un utente può iscriversi e condividere ciò che vuole (rispettando delle regole, sia chiaro). C’è chi semplicemente pubblica delle foto ricordo che, in qualche modo, servono a celebrare l’identità dele di chi lo abita; chi denuncia qualche piccolo o grande problema di interesse comunque; chi lancia appelli per trovare lavoro; chi ha smarrito il proprio animale domestico e vuole ritrovarlo. Ma c’è anche chi utilizza questi canali per lamentarsi di continuo, spesso in maniera poco costruttiva; chi furbescamente fa pubblicità alla propria attività; chi fa propaganda politica. Per non parlare del marasma di profili ‘fake’ che interagiscono con gli altri al solo scopo di provocare o fomentare gli animi. Insomma, anche questi ...

