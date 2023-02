(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – La, annunciata da Beppein occasione del nuovo spettacolo ‘Io sono il peggiore’, ha il suo atto costitutivo nonché statuto, appena pubblicato sul sito (laltrove.org), secondo il quale la“è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti”, è stata costituita “dal, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio annunciata da Beppein occasione del nuovo spettacolo inverno dell’anno 2022 dell’Era Volgare” ed è “apostolica. La suanel pianeta Terra èta dal”. Come ogni religione che si rispetti, laha il suo ordine, l’Ordineche, per volontà del, è costituito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Grillo fonda chiesa dell'Altrove: 'Missione? La indica l'Elevato' - News24_it : Grillo fonda chiesa dell'Altrove: 'Missione? La indica l'Elevato' - fisco24_info : Grillo fonda chiesa dell'Altrove: 'Missione? La indica l'Elevato': (Adnkronos) - 'Così andiamo tutti insieme alla c… - ledicoladelsud : Grillo fonda chiesa dell’Altrove: “Missione? La indica l’Elevato” - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Grillo si dà alla religione e fonda la “Chiesa dell’Altrove”: «La sua missione è indicata dall’Elevato» -

È il simbolo che campeggia sul sito laltrove.org , dove è stato pubblicato l'atto costitutivo della Chiesa dell'Altrove, annunciata dal garante del M5S Beppedurante il nuovo spettacolo 'Io ...ora si sente come Silvio: processo politico su mio figlio 'Dio non c'è più, questo è il problema. Tutti i grandi capolavori non ci sarebbero senza Dio, motore del mondo, e oggi che non c'è più,...

Grillo 'fonda' chiesa dell'Altrove: "Missione La indica l'Elevato" Adnkronos

Grillo, la Rivelazione e la chiesa dell'Altrove: il comico fonda il suo culto la Repubblica

Beppe Grillo fonda la Chiesa dell'Altrove, sul web l'atto costitutivo L'HuffPost

Beppe Grillo “Il peggiore” fonda la chiesa dell’altrove e torna sul ... L'Ecodelsud.it

Lazio-Sampdoria 1-0, gol di Luis Alberto siciliareport.it

(Adnkronos) – La Chiesa dell’Altrove, annunciata da Beppe Grillo in occasione del nuovo spettacolo ‘Io sono il peggiore’, ha il suo atto costitutivo nonché statuto, appena pubblicato sul sito (laltrov ...Il garante M5S ne ha annunciato la nascita durante il suo nuovo spettacolo. La Chiesa dell'Altrove - si legge nel sito - "è formata dalla comunità dei ...