Gravina: «Superlega risposta sbagliata ad un problema che c’è ed è concreto» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della Superlega ad un webinar organizzato dall’Università Bocconi di Milano Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della Superlega. Superlega – «Sono molto fiducioso riguardante la decisione della Corte UE sulla Superlega, ma su questo tema la posizione della FIGC è stata chiara sin dall’inizio: noi riteniamo che la Superlega, o ciò che oggi è diventata, è sicuramente una risposta sbagliata ad un problema che c’è ed è concreto, che riguarda la sostenibilità del business calcistico ad alti livelli». risposta sbagliata – «È sbagliata perché affronta il tema della competitività solo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dellaad un webinar organizzato dall’Università Bocconi di Milano Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato della– «Sono molto fiducioso riguardante la decisione della Corte UE sulla, ma su questo tema la posizione della FIGC è stata chiara sin dall’inizio: noi riteniamo che la, o ciò che oggi è diventata, è sicuramente unaad unche c’è ed è, che riguarda la sostenibilità del business calcistico ad alti livelli».– «Èperché affronta il tema della competitività solo ...

