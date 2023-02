Grande Fratello Vip | cosa si sa sulla data della finale

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 febbraio 2023) IlVip ormai sta per giungere alla puntata, anche perché in effetti non manca molto, se si considera che il famoso giorno in cui si dovrebbe proclamare il vincitore dovrebbe essere quello del 3 aprile 2023, anche se lanon è sicura. Ci sono pure altre info in merito, che aiutano a fare chiarezza, anche perché comunque per adesso le voci sulle date presunte sarebbero più di una. In effetti alcuni sostengono che sia quella appena indicata, mentre altri parlano di fine marzo, altri addirittura di fine aprile. In effetti l’anno scorso l’edizione del Gf Vip aveva avuto un prolungamento, anche perché stava facendo davvero tantissimi ascolti.Vip, laIlVip potrebbe anche ...