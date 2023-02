Grande Fratello Vip 7, chi sarà eliminato? I sondaggi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: al televoto Tavassi, Micol, Oriana, Donnamaria, Murgia, Antonella e Nikita. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 febbraio 2023) ChidalVip 7 secondo i: al televoto Tavassi, Micol, Oriana, Donnamaria, Murgia, Antonella e Nikita. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - Stellaincante16 : Il grande fratello deve far sapere tutta la verità del van. Perché non hanno rispettato le regole e vanno tutti puniti. #donnalisi - blogtivvu : “Rischio di non lavorare più”, il Van Gate del Grande Fratello Vip, nuovi retroscena – VIDEO - Antonel45sck : RT @ShelbyGT500__: @Chiparladevest8 @Danjela426 Bisogna dare il giusto peso alle infrazioni, tutti,e dico tutti hanno parlato con le mani d… - BBorgnsi : RT @Elizabethtelloz: @GrandeFratello ma la falsità di nikita?? Glielo faccio notare al grande fratello?? Oppure voglio credere o vedere qu… -