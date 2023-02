“Gli ucraini pagano la nostra mancata riflessione su ciò che è stato il comunismo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) "L’aspetto più sorprendente negli eventi che stiamo vivendo da un anno a questa parte non è tanto il martirio subito dall’Ucraina, voluto e annunciato dal presidente russo Vladimir Putin, quanto il nostro sgomento per il suo attacco, il 24 febbraio 2022, e in seguito per la crudeltà di un conflitto di altri tempi sul nostro vecchio continente” scrive Thierry Wolton, che ha curato la stesura dell’opera in tre volumi “Une histoire mondiale du communisme”, uscita per le edizioni Grasset. “Per coloro che hanno prestato attenzione alla natura del potere russo da un quarto di secolo a questa parte, questa situazione era purtroppo prevedibile. L’arrivo al potere di Putin, all’alba degli anni Duemila, è stato preceduto da un’ondata di terrore, alimentata da una serie di attentati commissionati dai suoi sostenitori, il che dava già un’idea di ciò che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) "L’aspetto più sorprendente negli eventi che stiamo vivendo da un anno a questa parte non è tanto il martirio subito dall’Ucraina, voluto e annunciato dal presidente russo Vladimir Putin, quanto il nostro sgomento per il suo attacco, il 24 febbraio 2022, e in seguito per la crudeltà di un conflitto di altri tempi sul nostro vecchio continente” scrive Thierry Wolton, che ha curato la stesura dell’opera in tre volumi “Une histoire mondiale du communisme”, uscita per le edizioni Grasset. “Per coloro che hanno preattenzione alla natura del potere russo da un quarto di secolo a questa parte, questa situazione era purtroppo prevedibile. L’arrivo al potere di Putin, all’alba degli anni Duemila, èpreceduto da un’ondata di terrore, alimentata da una serie di attentati commissionati dai suoi sostenitori, il che dava già un’idea di ciò che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : 1 anno fa @ZelenskyyUa disse «Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio» Putin usò una delle sue armi + potenti:… - GiovaQuez : Di Maio: “C’è un grande equivoco su questa guerra. Se Zelensky decidesse di arrendersi il popolo ucraino non sarebb… - salvatore_irato : RT @fontyisthere: Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo mi informa che solo “poche persone hanno contestato la bandiera ucr… - GirolamiFranca : RT @Robertonuzzoam: MI DISSOCIO DALL'IMPEGNO CHE HA PRESO GIORGIA, PER CUI NON IN MIO NOME! Da 'prima gli ITALIANI' a 'prima gli UCRAINI'… - stefanopensante : @VEParsi1 però veramente è credibile che gli stati uniti facciano tutto ciò solo per amore dell ucraina?...che non… -