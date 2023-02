"Gli insuccessi nel curriculum e un'orchestra in ogni scuola". Un appello per i giovani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Due lectio magistralis con Claudia Parzani e Beatrice Venezi per modificare i vecchi paradigmi e pensare ai giovani sulla scia del pensiero di Guido Carli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Due lectio magistralis con Claudia Parzani e Beatrice Venezi per modificare i vecchi paradigmi e pensare aisulla scia del pensiero di Guido Carli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierofassino : #Schlein ha vinto una volontà di cambiamento radicale, spinta dall'amarezza per gli insuccessi elettorali e di vede… - leggoit : Fondazione Guido Carli, l'appello al ministro Valditara: «Un'orchestra in ogni scuola e gli insuccessi sul curricul… - Gabri4_Word : RT @pierofassino: #Schlein ha vinto una volontà di cambiamento radicale, spinta dall'amarezza per gli insuccessi elettorali e di vedere la… - Civetta46262114 : RT @pierofassino: #Schlein ha vinto una volontà di cambiamento radicale, spinta dall'amarezza per gli insuccessi elettorali e di vedere la… - pinosantucci58 : RT @pierofassino: #Schlein ha vinto una volontà di cambiamento radicale, spinta dall'amarezza per gli insuccessi elettorali e di vedere la… -