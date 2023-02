Gli Azzurri sono a Catania, Bellarte: “Macedonia del Nord avversario duro. I tifosi saranno un fattore” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizia oggi a Catania il raduno della Nazionale italiana di futsal che si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord nella terza e penultima partita del Main Round delle Qualificazioni Mondiali. Mercoledì 1° marzo alle 20.30 il fischio d’inizio al PalaCatania: la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming su figc.it. L’ingresso al Palasport è gratuito. Bellarte. Grande fermento intorno all’appuntamento degli Azzurri e il Ct Bellarte chiama a raccolta i tifosi per riempire il palasport: “Il pubblico amico potrà essere un fattore nella partita – commenta l’allenatore di Ruvo di Puglia -. Questa è una Nazionale molto amata, perché i tifosi si identificano nei giocatori, come esempi da seguire. I ragazzi danno tutto per questa maglia ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizia oggi ail raduno della Nazionale italiana di futsal che si prepara ad affrontare ladel Nord nella terza e penultima partita del Main Round delle Qualificazioni Mondiali. Mercoledì 1° marzo alle 20.30 il fischio d’inizio al Pala: la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming su figc.it. L’ingresso al Palasport è gratuito.. Grande fermento intorno all’appuntamento deglie il Ctchiama a raccolta iper riempire il palasport: “Il pubblico amico potrà essere unnella partita – commenta l’allenatore di Ruvo di Puglia -. Questa è una Nazionale molto amata, perché isi identificano nei giocatori, come esempi da seguire. I ragazzi danno tutto per questa maglia ...

