Gli arrivi dei migranti dalla rotta turca sono raddoppiati (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un barcone partito dalla Turchia, che trasportava probabilmente fino a 250 migranti in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan, non ha retto al mare agitato e si è spezzato in due a cento metri dalla riva davanti alla costa di Cutro, in provincia di Crotone. sono 59 i morti accertati, di cui 14 bambini, ma si temono oltre 100 vittime. È questo il bilancio provvisorio dell'ennesimo naufragio, che questa volta riporta i riflettori sulla rotta Est dei migranti. Quella che parte dalla Turchia – il Paese pagato con altri 6 miliardi dall'Europa per gestire i flussi di migranti – per arrivare direttamente sulle coste di Calabria e Puglia. Spesso a bordo di velieri, con costi molto più alti della rotta del Mediterraneo centrale.

