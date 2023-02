Gli 80 anni di Mal, il cantante che ha preferito l’Italia a Londra (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – In principio erano i Meteors, poi gli Spirits, quindi i Primitives, infine solo lui: Mal, che oggi compie 80 anni. Britannico naturalizzato italiano, è nato nel Galles, figlio di un muratore di cui in gioventù ha ripreso il mestiere assieme a quello di elettricista. Il suo rapporto con l’Italia inizia alla metà degli anni Sessanta, dopo che nel quartiere londinese di Soho una sua esibizione viene ascoltata da due italiani presenti nel locale: uno è Gianni Boncompagni e l’altro è Alberigo Crocetta proprietario del ‘Piper’, la discoteca romana più ‘in’ dell’epoca, dove si esibivano e nascevano i nuovi talenti della musica, un nome per tutti quello di Patty Pravo. Il complesso dei Primitives incide i primi album in Italia, ma il successo è legato quasi esclusivamente al front-man ovvero ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – In principio erano i Meteors, poi gli Spirits, quindi i Primitives, infine solo lui: Mal, che oggi compie 80. Britco naturalizzato italiano, è nato nel Galles, figlio di un muratore di cui in gioventù ha ripreso il mestiere assieme a quello di elettricista. Il suo rapporto coninizia alla metà degliSessanta, dopo che nel quartiere londinese di Soho una sua esibizione viene ascoltata da due italiani presenti nel locale: uno è GiBoncompagni e l’altro è Alberigo Crocetta proprietario del ‘Piper’, la discoteca romana più ‘in’ dell’epoca, dove si esibivano e nascevano i nuovi talenti della musica, un nome per tutti quello di Patty Pravo. Il complesso dei Primitives incide i primi album in Italia, ma il successo è legato quasi esclusivamente al front-man ovvero ...

