“Giuseppi | ti presento Elly” Ora il Pd ricucirà con il M5S | è questo l’effetto-Schlein

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Si scrivema si legge “campo largo“. Basterebbeper tenersi conto quanto sia gattopardesca la vittoria della simil-outsider alle primarie del Pd. Non solo perché la sua esile figura fatica a nascondere le ingombrante sagomi dei vari Franceschini, Bettini, Zingaretti, Bersani e altri pezzi da novanta della nomenclatura dem, ma perché è datato il suo progetto: portare il Pd tra le braccia del M5S., almeno, è quel che sostiene, in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Boccia, coordinatore nazionale della mozione. «La rottura dell’alleanza con i 5Stelle – vi si legge – ci ha fatto perdere le elezioni». Si torna, dunque, laddove aveva lasciato Enrico Letta e cioè all’idea di mettere insieme tutto e il suo esatto contrario per dare vita all’agognata «alternativa ...