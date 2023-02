Giugliano | è morta la “prof di tutti” | addio a Mena Drago

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Se ne è andata all’età di 62 anni Filo, conosciuta dacome “”. Originaria di, ha insegnato per anni scienze umane al liceo “Carlo Levi” di Marano. Lascia una figlia., èladiA stroncarla sarebbe stato un tumore alle ossa, contro il quale combatteva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dopo l'esame autoptico di sabato scorso, domenica sono state celebrate le esequie della giovane, nella chiesa di San Luca, in località Varcaturo diin Campania (Napoli). La domanda alla ...Dopo l'esame autoptico di sabato scorso, domenica sono state celebrate le esequie della giovane, nella chiesa di San Luca, in località Varcaturo diin Campania. La domanda alla quale i ...

Lutto a Giugliano per la prematura morte di Giuliano Palumbo. L'uomo, architetto e professore alla scuola media Rita Levi Montalcini, aveva 52 anni. La scomparsa dovuta ad un ...Lacrime e dolore in Campania: è venuto a mancare Giuliano Palumbo, 52 anni, di professione faceva il docente. A riportare la tragica notizia i colleghi di TeleClubItalia. Sgomento in quel di Giugliano ...