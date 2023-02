Giuditta | Cosa si sa sulla trama dell’opera teatrale in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La settimana di Rai 5 si apre con una messa inmolto suggestiva dal punto di vista. Si tratta di, per scopriree curiositàinlunedì 27 febbraio 2023., opera del 1949 “” è un’operascritta dal drammaturgo tedesco Friedrich Hebbel nel 1849. La pièce è una tragedia storica basatastoria biblica die Oloferne. Ad onore del vero nel noverouna omonima opera già esisteva. Va ricordato infatti la” scritta dal drammaturgo italiano Gabriele D’Annunzio. Fu rappresentata per la prima volta nel 1904 al Teatro Regio di Torino e ha come tema centrale la figura biblica di ...