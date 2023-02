Giù le mani dai vecchietti: l’affare delle co-housing sulla pelle degli anziani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giù le mani dai vecchietti. Soprattutto quando possono diventare una miniera d’oro a loro insaputa. Quando si è anziani, si sa, si ha bisogno di attenzioni. E se i familiari, perché si resta soli o a causa del lavoro, non possono offrire sostegno morale, ecco che serve una soluzione alternativa. Quello che una volta si chiamava tristemente “ospizio” e che adesso ha preso il nome di “casa di riposo”, molto spesso non viene visto di buon occhio dagli anziani. Lo associano a un ospedale a lunga degenza, dove si aspetta solo di morire. Anche se spesso ci sono case di riposo che sembrano hotel di lusso, con mille comfort e tutta l’assistenza sanitaria necessaria per le persone di una certa età. Ma, ovviamente, ci sono i costi. E le ragioni del cuore. E allora ecco che – e ben vengano – sono nate le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giù ledai. Soprattutto quando possono diventare una miniera d’oro a loro insaputa. Quando si è, si sa, si ha bisogno di attenzioni. E se i familiari, perché si resta soli o a causa del lavoro, non possono offrire sostegno morale, ecco che serve una soluzione alternativa. Quello che una volta si chiamava tristemente “ospizio” e che adesso ha preso il nome di “casa di riposo”, molto spesso non viene visto di buon occhio dagli. Lo associano a un ospedale a lunga degenza, dove si aspetta solo di morire. Anche se spesso ci sono case di riposo che sembrano hotel di lusso, con mille comfort e tutta l’assistenza sanitaria necessaria per le persone di una certa età. Ma, ovviamente, ci sono i costi. E le ragioni del cuore. E allora ecco che – e ben vengano – sono nate le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Le testimonianze del passato sono un patrimonio prezioso da preservare, non cambiare. Non c’è nulla di giusto nel r… - heather_parisi : In High School non credo ci sia stato un momento in cui non dubitassi di me o non fossi insicura continuando a cerc… - LaStampa : Giù le mani dai nostri ragazzi - CorriereCitta : Giù le mani dai vecchietti: l’affare delle co-housing sulla pelle degli anziani - Frances25111821 : @simo8sei @fuentevale73 @cili_e_gina @noipercepiamo X’ora vuole ferirla. Non voglio giustificarlo x’è immaturo…Dani… -