Giovane straniero danneggia le auto in sosta, minaccia alcuni ragazzi e prende a pugni un agente (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso un Daspo "Willy" e un avviso orale, nei confronti di un Giovane straniero, accusato di gravi disordini nei pressi di alcuni esercizi commerciali di provincia. I fatti da cui scaturiscono i provvedimenti questorili risalgono allo scorso 24 novembre, quando, senza alcun apparente motivo, il Giovane si era reso protagonista, oltre che del danneggiamento di alcune auto in sosta, di comportamenti minacciosi nei confronti di un gruppo di ragazzi presenti nei pressi di alcuni esercizi commerciali del centro di Termini Imerese. Nella circostanza, ad intervenire in difesa dei ragazzi era stato un poliziotto libero dal servizio, il quale, dopo essersi ...

