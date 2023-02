‘Giornata Nazionale della cura’, l’evento promosso dall’Istituto Alberti di Benevento (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl mese di marzo si apre con un segno concreto di speranza e pace per gli alunni dell’Istituto Alberti di Benevento che saranno protagonisti di un evento unico che si svolgerà proprio il 1 marzo, la “Giornata Nazionale delle Cura: I rider della cura per la pace”. l’evento si colloca nell’ambito del Progetto Nazionale di Educazione civica “Per la pace, con la cura” iniziato a settembre e che ha visto docenti e studenti già impegnati in diverse attività formative e di grande impatto umanitario. La manifestazione avrà inizio ore 10:00 a Piazza Risorgimento dove la comunità scolastica dell’Alberti incontrerà il Presidente della Caritas, Dottor Pasquale Zagarese. Dalla sede centrale dell’istituto prenderà le mosse la marcia che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl mese di marzo si apre con un segno concreto di speranza e pace per gli alunni dell’Istitutodiche saranno protagonisti di un evento unico che si svolgerà proprio il 1 marzo, la “Giornatadelle Cura: I ridercura per la pace”.si colloca nell’ambito del Progettodi Educazione civica “Per la pace, con la cura” iniziato a settembre e che ha visto docenti e studenti già impegnati in diverse attività formative e di grande impatto umanitario. La manifestazione avrà inizio ore 10:00 a Piazza Risorgimento dove la comunità scolastica dell’incontrerà il PresidenteCaritas, Dottor Pasquale Zagarese. Dalla sede centrale dell’istituto prenderà le mosse la marcia che ...

