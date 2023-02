Giornata nazionale del Braille: manifestazione a Foggia Oggi pomeriggio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Di seguito il comunicato: Presente, futuro, prospettive e qualità della vita. Di tutto questo si parlerà il prossimo lunedì 27 febbraio, a partire dalle 18.00 a FOggia nell’auditorium del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” in occasione della 16^ Giornata nazionale del Braille. L’evento è organizzato dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con la Sezione Territoriale di FOggia. La Giornata dedicata all’alfabeto tattile è stata istituita con la legge n.126 del 3 agosto 2007. È un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, e si svolge in coincidenza con la Giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 febbraio 2023) Di seguito il comunicato: Presente, futuro, prospettive e qualità della vita. Di tutto questo si parlerà il prossimo lunedì 27 febbraio, a partire dalle 18.00 anell’auditorium del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” in occasione della 16^del. L’evento è organizzato dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con la Sezione Territoriale di. Ladedicata all’alfabeto tattile è stata istituita con la legge n.126 del 3 agosto 2007. È un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, e si svolge in coincidenza con lamondiale della difesa dell’identità linguistica ...

