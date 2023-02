Giornata dell'Orso Polare: ecco cosa sapere su di lui (e come seguire i suoi viaggi al Polo Nord) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella Giornata Internazionale dell'Orso Polare scopriamo chi è il gigante dell'Artico, i pericoli che ne stanno mettendo a rischio la sopravvivenza e i luoghi dove vive e si riproduce. E anche come vederlo, o seguirlo con il Gps Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 febbraio 2023) NellaInternazionalescopriamo chi è il gigante'Artico, i pericoli che ne stanno mettendo a rischio la sopravvivenza e i luoghi dove vive e si riproduce. E anchevederlo, o seguirlo con il Gps

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente @GiorgiaMeloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la gio… - GiorgiaMeloni : È una bella giornata per lo Stato e per chi ama e difende la legalità. La lotta alla criminalità organizzata è uno… - Agenzia_Ansa : Giornata nazionale del personale sanitario: tre anni fa l’inizio dell’epidemia di Covid in Italia. La Croce Rossa… - giocarmon : ? C'era una volta, un vecchio Ibel che viveva in cima ad una montagna, isolato dal mondo, in pace con se stesso e… - chittarid : RT @chittarid: Buongiorno e buona domenica, oggi giornata splendida un inizio di primavera, Matera a molte chiese rupestre, in foto... Patr… -