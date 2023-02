Giorgia contro Giorgia, arriva il bis: “Non ho votato Meloni, sui migranti spero sappia che cosa fare…” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Su tutti i giornali di oggi campeggiano interviste-confessione di Giorgia, la cantante reduce dal festival di Sanremo, non premiata dalla classifica finale. Nei colloqui con i giornalisti, Giorgia racconta, in particolare, del periodo difficile vissuto dopo l’emergenza-Covid, che l’aveva quasi indotta a lasciare il mondo della musica. In un solo caso, nell’intervista al “Corriere della Sera“, la cantante torna sulle polemiche scaturite dalle sue prese di posizione “politiche” nelle settimane che avevano preceduto le elezioni Politiche di settembre, con quel “meme” nel quale ironizzava pesantemente contro Giorgia Meloni. Giorgia, la cantante, contro Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Su tutti i giornali di oggi campeggiano interviste-confessione di, la cantante reduce dal festival di Sanremo, non premiata dalla classifica finale. Nei colloqui con i giornalisti,racconta, in particolare, del periodo difficile vissuto dopo l’emergenza-Covid, che l’aveva quasi indotta a lasciare il mondo della musica. In un solo caso, nell’intervista al “Corriere della Sera“, la cantante torna sulle polemiche scaturite dalle sue prese di posizione “politiche” nelle settimane che avevano preceduto le elezioni Politiche di settembre, con quel “meme” nel quale ironizzava pesantemente, la cantante,...

