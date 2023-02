Giorgi conquista il trofeo del Merida Open Akron

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023)(MESSICO) (ITALPRESS) – Camilahato ildel “”, nuovo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si è concluso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatan, in Messico. E’ il 77esimo titolo vinto da una tennista azzurra nell’Era. Nella notte italiana, nella decima finale della carriera, la 31enne di Macerata, n.68 del ranking, ha battuto per 7-6(3) 1-6 6-2, in due ore e 23 minuti di partita, la svedese Rebecca Peterson, n.140 del ranking, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo, vincendo tutti gli ultimi sei game. Persi tratta del quarto titolo Wta in carriera dopo i “250” di s’-Hertogenbosch 2015 (erba) e Linz 2018 (veloce ...