Giorgi conquista il trofeo del Merida Open Akron

(Di lunedì 27 febbraio 2023)(MESSICO) (ITALPRESS) – Camilahato ildel “”, nuovo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si è concluso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatan, in Messico. E' il 77esimo titolo vinto da una tennista azzurra nell'Era. Nella notte italiana, nella decima finale della carriera, la 31enne di Macerata, n.68 del ranking, ha battuto per 7-6(3) 1-6 6-2, in due ore e 23 minuti di partita, la svedese Rebecca Peterson, n.140 del ranking, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo, vincendo tutti gli ultimi sei game. Persi tratta del quarto titolo Wta in carriera dopo i “250” di s'-Hertogenbosch 2015 (erba) e Linz 2018 (veloce indoor) ...

Camilabatte 7 - 6(3) 1 - 6 6 - 2 Peterson nella finale del Wta 250 di Merida eil suo quarto titolo in carriera.

Le parole a caldo di Camila Giorgi dopo aver conquistato la finale del WTA 250 di Merida in seguito al successo su Siniakova.