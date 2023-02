Giordano: "Non capisco perché Osimhen non tiri i rigori nel Napoli" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giordano: "Osimhen come Higuain? Non capisco perchè Victor non tira i rigori" Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: Giordano, lei che qualche gol lo ha segnato, Osimhen può battere il record di Higuain? "Non discuto le qualità di Victor ma quelli sono numeri eccezionali. -afferma Giordano - A quelle quote lì, manco Lewandowski arriva senza tirare i rigori. E non capisco perché Osimhen non li tiri". Beh, con il Liverpool fallì dal dischetto. "Anche Higuain li sbagliava, ma alla fine continuava a tirarli. Se Victor andasse più spesso sul dischetto diventerebbe ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023): "come Higuain? Nonperchè Victor non tira i" Bruno, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:, lei che qualche gol lo ha segnato,può battere il record di Higuain? "Non discuto le qualità di Victor ma quelli sono numeri eccezionali. -afferma- A quelle quote lì, manco Lewandowski arriva senza tirare i. E nonnon li". Beh, con il Liverpool fallì dal dischetto. "Anche Higuain li sbagliava, ma alla fine continuava a tirarli. Se Victor andasse più spesso sul dischetto diventerebbe ...

