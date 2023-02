Giallo a Torre Annunziata: trovato in mare un cadavere con una corda al collo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mistero a Torre Annunziata. Nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, è stato ritrovato il cadavere di un uomo di circa 35-40 anni. Il corpo è stato avvistato in mare da alcuni pescatori nella zona nota come delle Sette Scogliere. Giallo nel Napoletano: trovato in mare un cadavere con una corda al collo Una volta recuperato, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mistero a. Nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, è stato riildi un uomo di circa 35-40 anni. Il corpo è stato avvistato inda alcuni pescatori nella zona nota come delle Sette Scogliere.nel Napoletano:inuncon unaalUna volta recuperato, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

