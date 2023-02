GF Vip | puntata stasera 27 2 2023 | parole gravissime | i provvedimenti e l’eliminato

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 febbraio 2023)alle 21.40 in diretta su Canale 5 andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7 che mai come stavolta riserverà molte sorprese. Sia per quanto riguarda le nomination attraverso le quali il pubblico eliminerà uno tra Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edo Tavassi, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria, sia per quanto riguarda iche potrebbero essere presi nuovamente contro il gruppo del Van e nello specifico contro Donnamaria. GF Vip 7, chi saràdisecondo i sondaggi Per quanto riguardadi, stando al sondaggio fatto sul sito Grande Fratello forumfree, Nikita Pelizon resta di gran lunga la preferita dei telespettatori. Dietro di lei ci sono l’amica Antonella ...