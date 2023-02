Gf Vip | Oriana accusa Daniele VIDEO | “Ora è nel letto con Martina Alzo le mani perché… ”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - brekbia : RT @virgivirgivivi: Anticipazioni GF VIP 7: arrivano le squalifiche? - ADelleNotizie : GF VIP 7 Ultim’ora: in quattro via - virgivirgivivi : Anticipazioni GF VIP 7: arrivano le squalifiche? - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP 7: arrivano le squalifiche? -

... comeMarzoli , Micol Incorvaia, Nicole Murgia . Il pubblico ha anche chiesto, in maniera ... come mai non commenta, invece, i video in cui è Antonella Fiordelisi , una delle suepreferite, a ...... Micol Incorvaia, Edo Tavassi, Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon eMarzoli s ono i settein Nomination. Chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa ...

Oriana Marzoli: "Daniele vuole avere sempre ragione" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GF VIP, Oriana e le difficoltà con Daniele Dal Moro: "Sono una stupida, mi sono lasciata andare. Lui non riesce a..." Il Pallone Gonfiato

Gf Vip, tra Oriana e Daniele è tutto finito La ragazza a Nicole: «Non mi sento desiderata». La reazione di lu leggo.it

Eliminato GF Vip, Edoardo, Incorvassi, Murgia, Antonella, Nikita o Oriana Blog Tivvù