GF VIP, cosa è successo nel van? Stasera la verità di Tavassi, Donnamaria, Murgia e Micol (Di lunedì 27 febbraio 2023) Edoardo Tavassi torna sulla frase detta in segreto nel van del Gf Vip, dove i microfoni erano stati staccati grazie alla complicità di Micol Incorvaia. Il chiarimento con Daniele Dal Moro è sui riferimenti alla sua omosessualità: “Stavamo scherzando, c’ho dei modi grezzi di fare le battute”. GF VIP, cosa è successo all’interno del van? Finalmente il Grande Fratello Vip può contare sul primo vero crime della stagione: il caso van è aperto. Protagonisti sono stati Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. La location è stata allestita in un angolo del camper che di solito ospita la famiglia Incorvassi, solo che stavolta l’incontro aveva scopi ben diversi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Edoardotorna sulla frase detta in segreto neldel Gf Vip, dove i microfoni erano stati staccati grazie alla complicità diIncorvaia. Il chiarimento con Daniele Dal Moro è sui riferimenti alla sua omosessualità: “Stavamo scherzando, c’ho dei modi grezzi di fare le battute”. GF VIP,all’interno del? Finalmente il Grande Fratello Vip può contare sul primo vero crime della stagione: il casoè aperto. Protagonisti sono stati Edoardoe la fidanzataIncorvaia, Edoardoe Nicole. La location è stata allestita in un angolo del camper che di solito ospita la famiglia Incorvassi, solo che stavolta l’incontro aveva scopi ben diversi. ...

