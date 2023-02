Gf Vip 7, Matteo Diamante e Nikita Pelizon torneranno ad essere una coppia? La loro replica (Di lunedì 27 febbraio 2023) torneranno a essere una coppia Nikita Pelizon e Matteo Diamante? A rispondere a questa domanda sono stati direttamente i due Vipponi, o meglio la Vippona e uno degli ospiti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Incalzati da Milena Miconi, la modella triestina e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi hanno ammesso di voler continuare a vedersi, solo come amici però.. Ci vedremo ogni tanto, qualche cena a Milano. Caffè, qualche evento. Sono stati 20 giorni belli intensi. Se ci ha fatto piacere? Sì sì tantissimo! Cosa è cambiato? Beh sicuramente ora ci parliamo. Prima zero. Era un po’ diversa la nostra storia dalle altre. Cioè se una cosa così fosse capitata due anni fa, forse saremmo usciti insieme. Se fosse successa massimo ottobre dell’anno scorso, l’avrei ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 febbraio 2023)una? A rispondere a questa domanda sono stati direttamente i due Vipponi, o meglio la Vippona e uno degli ospiti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Incalzati da Milena Miconi, la modella triestina e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi hanno ammesso di voler continuare a vedersi, solo come amici però.. Ci vedremo ogni tanto, qualche cena a Milano. Caffè, qualche evento. Sono stati 20 giorni belli intensi. Se ci ha fatto piacere? Sì sì tantissimo! Cosa è cambiato? Beh sicuramente ora ci parliamo. Prima zero. Era un po’ diversa la nostra storia dalle altre. Cioè se una cosa così fosse capitata due anni fa, forse saremmo usciti insieme. Se fosse successa massimo ottobre dell’anno scorso, l’avrei ...

