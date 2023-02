Gf Vip 7 | Ivana Mrazova e la possibilità di un ritorno di fiamma con Luca Onestini | “Io con lui sto bene e…”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Poche settimane fa sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip 7 tre ex fidanzati, compresa, che conè stata legata fino ad un anno e mezzo fa. Dal suo ingresso, è stata sotto gli occhi di tutti la ritrovata complicità tra la modella e l’ex tronista, tant’è che il conduttore Alfonso Signorini ha cercato più volte di farli confrontare per superare gli errori del passato. Lo sviluppo del rapporto tra, che si sono innamorati proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, è fonte di discussione anche tra i ‘vipponi‘. Durante una chiaccherata in cortiletto (VIDEO INTEGRALE), Oriana Marzoli ha invitato i due a riprovare a costruire il rapporto sentimentale che un tempo li legava. L’influencer venezuelana è apparsa particolarmente interessata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Ivana Mrazova e la possibilità di un ritorno di fiamma con Luca Onestini: 'Io con lui sto bene e…” 'Quan… - Vip___era : Ma la bellezza di Ivana??? #luvana #oriele - Gazzettino : Gf Vip, Luca Onestini mette alle strette Ivana Mrazova: «Non mi abbandonare mai più» - infoitcultura : Gf Vip, scatta il bacio tra Luca Onestini e Ivana Mrazova - infoitcultura : Gf Vip, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova scatta il bacio -

...ritrovata tra Luca Onestini eMrazova. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ad un passo dalla fine: problemi anche per gli #Oriele, anche per la presenza di Martina Nasoni; Grande Fratello, ...Gf, Onestini pressaOggi, in particolare, sono sembrati ancora più vicini, proprio in vista della puntata in diretta su Canale 5. In un momento di intimità in casa, Luca ha infatti detto a ...

Gf Vip, Luca Onestini mette alle strette Ivana Mrazova: «Non mi abbandonare mai più» ilmessaggero.it

"Grande Fratello Vip", coccole tra Ivana Mrazova e Luca Onestini: ritorno di fiamma TGCOM

Un bacio di nascosto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il mistero del dente di Ivana Mrázová - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello