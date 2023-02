GF Vip 7, Donnamaria ha tradito Antonella con Micol Murgia? Il racconto shock (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stasera, lunedì 27 febbraio 2023, nella Casa del Grande Fratello Vip 7 succederà davvero di tutto se gli autori e Alfonso Signorini decideranno, come sembra, di indagare su quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nella ormai celebre “notte nel Van”. L’attrice romana, infatti, ha lasciato chiaramente intendere prima, e confessato poi all’amica Milena Miconi, che Edoardo ci avrebbe provato con lei e che sarebbe andato oltre se non fosse stato fermato. Come prenderà la cosa Antonella Fiordelisi? Di certo succederà di tutto… GF Vip 7, la “notte nel van” di Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, quella di giovedì scorso, nella è successo qualcosa di strano. Edoardo Donnamaria, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stasera, lunedì 27 febbraio 2023, nella Casa del Grande Fratello Vip 7 succederà davvero di tutto se gli autori e Alfonso Signorini decideranno, come sembra, di indagare su quanto successo tra Edoardoe Nicolenella ormai celebre “notte nel Van”. L’attrice romana, infatti, ha lasciato chiaramente intendere prima, e confessato poi all’amica Milena Miconi, che Edoardo ci avrebbe provato con lei e che sarebbe andato oltre se non fosse stato fermato. Come prenderà la cosaFiordelisi? Di certo succederà di tutto… GF Vip 7, la “notte nel van” di Edoardo, Edoardo Tavassi,Incorvaia e NicoleDopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, quella di giovedì scorso, nella è successo qualcosa di strano. Edoardo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudi33999708 : @GrandeFratello Io leggo 'ricco di VIP' e penso che tra questi (candidati all'eliminazione) l'unico che conoscevo (… - Spazio_Gossip : Grande Fratello VIP punizione in arrivo per Edoardo Donnamaria per una frase infelice a Antonella? - MariadeFilippi5 : Grande Fratello VIP punizione in arrivo per Edoardo Donnamaria per una frase infelice a Antonella? - ciuppina : RT @CorriereCitta: GF VIP, Nicole Murgia parla di Edoardo Donnamaria: ‘Ha provato a baciarmi’, cosa è successo - CorriereCitta : GF VIP, Nicole Murgia parla di Edoardo Donnamaria: ‘Ha provato a baciarmi’, cosa è successo -