Gerry Scotti legge la Poesia degli artisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Gli ospiti previsti nelle prossime puntate di #cepostaperte: - Tiziano Ferro - Marco Mengoni - Gerry Scotti - da… - speranza_viva : RT @ArdelianuSimone: Mara Venier, Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Pio e Amedeo, Alfonso Signorini, Simona V… - speranza_viva : RT @candemet8992: SE GERRY SCOTTI PIANGE PIANGO AUTOMATICAMENTE ANCHE IO GERRY???? #Verissimo #MaurizioCostanzo - speranza_viva : RT @EleonoraDAmore: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. 'Il maestro di tutti loro' aveva scritto su IG l'opinionista del GF Vip insieme a una… - speranza_viva : RT @Boomerissima: Carlo Conti e Gerry Scotti molto provati #Verissimo #CiaoMaurizio #MaurizioCostanzo -

Tra i presenti Pier Silvio Berlusconi, il presidente del Napoli e produttore televisivo Aurelio De Laurentiis, il conduttore. E poi: Eleonora Daniele, Gabriel Garko, Simona Ventura, ...Tra i presenti, tra gli altri, i figli di Costanzo e anche, Paolo Sorrentino , Giorgio Panariello, Aurelio De Laurentiis , Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Valerio Scanu, ...

Maurizio Costanzo, Gerry Scotti: "Era parte della mia e della vita di tutti" TGCOM

Gerry Scotti saluta Costanzo e rivela: "Io, Conti e Bonolis senza parlarci..." Biccy

Costanzo: ai funerali, da Sorrentino a Gerry Scotti - Lazio Agenzia ANSA

Gerry Scotti: "Maurizio mi insegnò come era bella una vita da mediano" la Repubblica

In piazza del Popolo la cerimonia funebre per il giornalista scomparso venerdì scorso all'età di 84 anni. Molti i volti noti presenti, in prima fila la moglie Maria De Filippi con figli e nipoti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...