George Clooney e Brad Pitt | la leggendaria bromance continua sul set del nuovo film

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L'amicizia traè più solida che mai secondo un insider che lavora sul set di Wolves, la loro nuova pellicola targata Apple diretta da Jon Watts.sono tornati insieme sul set per la prima volta dopo quasi quindici anni per girare un thriller di Apple intitolato Wolves, diretto dal regista di Spider-Man Jon Watts. Secondo un insider, latra le due star è più forte che mai e, secondo quanto riferito,avrebbe persino dato dei consigli aa proposito della sua nuova fidanzata. È sempre bello scoprire che due attori che solitamente interpretano due amici nei lorohanno un bel rapporto di amicizia anche nella vita ...

Brad Pitt e sono tornati insieme sul set per la prima volta dopo quasi quindici anni per girare un thriller di Apple intitolato Wolves, diretto dal regista di Spider - Man Jon Watts.

L'amicizia tra George Clooney e Brad Pitt è più solida che mai secondo un insider che lavora sul set di Wolves, la loro nuova pellicola targata Apple diretta da Jon Watts.