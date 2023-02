Genova, attesa per il nuovo Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano. La riqualificazione sta già interessando gli investitori (Di lunedì 27 febbraio 2023) Genova – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022 i valori immobiliari di Genova sono aumentati dello 0,9% rispetto al secondo semestre 2021. La macroarea che ha messo a segno l’incremento maggiore è quella di Marassi-Molassana-San Fruttuoso (+3,7%). Tra i quartieri con prezzi in aumento c’è Marassi. La tipologia più richiesta è il trilocale con spazi esterni e che necessita di pochi lavori. Piacciono, in particolare, le soluzioni posizionate in via Monticelli, l’arteria più servita del quartiere dove ci sono condomini degli anni ’50-’60 che, in buono stato, si scambiano a prezzi medi di 1000-1300 € al mq. Ci sono investitori che acquistano per mettere a reddito impiegando cifre inferiori a 100mila €. Acquistano anche famiglie e giovani coppie che già vivono in zona. La macroarea di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023)– Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022 i valori immobiliari disono aumentati dello 0,9% rispetto al secondo semestre 2021. La macroarea che ha messo a segno l’incremento maggiore è quella di Marassi-Molassana-San Fruttuoso (+3,7%). Tra i quartieri con prezzi in aumento c’è Marassi. La tipologia più richiesta è il trilocale con spazi esterni e che necessita di pochi lavori. Piacciono, in particolare, le soluzioni posizionate in via Monticelli, l’arteria più servita del quartiere dove ci sono condomini degli anni ’50-’60 che, in buono stato, si scambiano a prezzi medi di 1000-1300 € al mq. Ci sonoche acquistano per mettere a reddito impiegando cifre inferiori a 100mila €. Acquistano anche famiglie e giovani coppie che già vivono in zona. La macroarea di ...

