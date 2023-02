Genoa | Blazquez | 'Gilardino scelta giusta Penalità? Errore in buona fede'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GTimossi : RT @Telenord: #Genoa , l'a.d. #Blazquez a #Telenord: 'Nuovo centro sportivo? La decisione entro due-tre mesi' @GenoaCFC - Grifoman1 : RT @Telenord: #Genoa , l'a.d. #Blazquez a #Telenord: 'Nuovo centro sportivo? La decisione entro due-tre mesi' @GenoaCFC - Telenord : #Genoa , l'a.d. #Blazquez a #Telenord: 'Nuovo centro sportivo? La decisione entro due-tre mesi' @GenoaCFC - edocozza : RT @Telenord: Questa sera una nuova #puntata di “We are Genoa” con ospite Andres #Blazquez, amministratore delegato del @GenoaCFC ??Dalle… - Telenord : Questa sera una nuova #puntata di “We are Genoa” con ospite Andres #Blazquez, amministratore delegato del @GenoaCFC… -

Andres, amministratore delegato del, lo ha spiegato nel corso di un'intervista a Telenord in cui ha toccato una serie di temi societari. VITTORIA SULLA SPAL - "Sono molto contento ...... Andres. Così ha deciso la Procura Federale, che ha punito ilper mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre 2022. Il club ligure ha ...

Genoa, le parole del CEO Blazquez a Telenord Buon Calcio a Tutti

Genoa, l'a.d. Blazquez a Telenord: "Nuovo centro sportivo La decisione entro due-tre mesi" Telenord.it

Blazquez: «Penalizzazione Errore in buona fede, la società si ... Pianetagenoa1893.net

Genoa, Blazquez: 'Gilardino scelta giusta. Penalità Errore in buona ... Calciomercato.com

Genoa, non solo la penalizzazione di un punto: all'ad Blazquez anche 6.000 euro di multa TUTTO mercato WEB

L'a.d. della società rossoblù intervenuto a We Are Genoa: "Avevamo fiducia in Gilardino fin da subito. Penalizzazione Colpa condivisa" ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...