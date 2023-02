Generali cerca startup insurtech innovative: come partecipare al bando 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Generali, la nota società di assicurazioni, è alla ricerca delle startup insurtech più innovative: per questo motivo, ha aperto un contest internazionale nell’ambito della prossima edizione di insurtech Insights, tra le principali conferenze sull’insurtech in Europa, che si terrà a Londra dall’1 al 2 marzo 2023. Lo rende noto la società, precisando che la conferenza riunisce ogni anno manager, imprenditori e investitori per discutere i trend tecnologici che coinvolgono il settore assicurativo e per mettere in contatto i principali player con le startup più innovative, con l’obiettivo di creare opportunità di business e accelerare la crescita di entrambi gli attori. La call to action di Generali ... Leggi su fmag (Di lunedì 27 febbraio 2023), la nota società di assicurazioni, è alla ridellepiù: per questo motivo, ha aperto un contest internazionale nell’ambito della prossima edizione diInsights, tra le principali conferenze sull’in Europa, che si terrà a Londra dall’1 al 2 marzo. Lo rende noto la società, precisando che la conferenza riunisce ogni anno manager, imprenditori e investitori per discutere i trend tecnologici che coinvolgono il settore assicurativo e per mettere in contatto i principali player con lepiù, con l’obiettivo di creare opportunità di business e accelerare la crescita di entrambi gli attori. La call to action di...

